"Degradacija postojećeg stanja": Janjić o predloženim pravosudnim zakonima

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravom o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlozi izmena pet zakona iz oblasti pravosuđa koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Pravnik i poslanik stranke SRCE Stefan Janjić smatra da će nam "pravosuđe svakako biti lošije". "Ovi zakoni su degradacija postojećeg stanja u pravosuđu i tužilaštvu. Predložene su izmene pet zakona, ovim zakonima se potčinjava tužilaštvo, daje se prevelika moć u ruke višeg javnog tužioca u Beogradu, to je trenutno Nenad Stefanović. Neki instituti se degradiraju, Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal više nije posebno, postaje posebno odeljenje u VJT...", kaže