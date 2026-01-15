Evropski vojnici stižu na Grenland (FOTO/VIDEO)

Vojni kontigenti nekoliko evropskih država počeli su da stižu na Grenland, ali radi se o malom broju vojnika, koji su u takozvanoj izviđačkoj misiji, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

Ograničeno raspoređivanje, u kojem učestvuju Nemačka, Švedska, Norveška, Finska, Holandija i Velika Britanija, dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp nastavlja da insistira na svojim pretenzijama na arktičko ostrvo, koje je autonomni deo Danske. Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da će početni kontingent uskoro biti pojačan "kopnenim, vazdušnim i morskim sredstvima". Inicijalni broj francuskih vojnika uključuje 15 osoba, koji su izabrani