Evropski vojnici stižu na Grenland (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Evropski vojnici stižu na Grenland (FOTO/VIDEO)

Vojni kontigenti nekoliko evropskih država počeli su da stižu na Grenland, ali radi se o malom broju vojnika, koji su u takozvanoj izviđačkoj misiji, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

Ograničeno raspoređivanje, u kojem učestvuju Nemačka, Švedska, Norveška, Finska, Holandija i Velika Britanija, dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp nastavlja da insistira na svojim pretenzijama na arktičko ostrvo, koje je autonomni deo Danske. Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da će početni kontingent uskoro biti pojačan "kopnenim, vazdušnim i morskim sredstvima". Inicijalni broj francuskih vojnika uključuje 15 osoba, koji su izabrani
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Grenland: Trampova vizija - uzimam sve što mi se dopada (VIDEO)

Grenland: Trampova vizija - uzimam sve što mi se dopada (VIDEO)

Insajder pre 55 minuta
Evropske vojne snage stižu na Grenland, Tramp tvrdi da je ostrvo potrebno SAD

Evropske vojne snage stižu na Grenland, Tramp tvrdi da je ostrvo potrebno SAD

Euronews pre 30 minuta
Evropski vojnici stigli na Grenland VIDEO

Evropski vojnici stigli na Grenland VIDEO

Nova pre 1 sat
"Dve jasne poruke Trampu": Zašto Evropljani gomilaju trupe na Grenlandu

"Dve jasne poruke Trampu": Zašto Evropljani gomilaju trupe na Grenlandu

NIN pre 2 sata
Danska premijerka: Odbrana Grenlanda zajednička odgovornost NATO-a

Danska premijerka: Odbrana Grenlanda zajednička odgovornost NATO-a

Radio 021 pre 2 sata
Evropske trupe stigle na Grenland! Poslata jasna poruka Trampu i američkim snagama! (video)

Evropske trupe stigle na Grenland! Poslata jasna poruka Trampu i američkim snagama! (video)

Kurir pre 3 sata
Makron se obratio francuskim trupama: "Šaljemo ratni brod na Grenland", NATO flota pristiže u pomoć Danskoj!

Makron se obratio francuskim trupama: "Šaljemo ratni brod na Grenland", NATO flota pristiže u pomoć Danskoj!

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HolandijaVelika BritanijaBBCNemačkaDanskaŠvedskaFinskaGrenlandNorveškaDonald TrampEmanuel Makron

Svet, najnovije vesti »

Rat od kog svi strahuju: Amerika u arsenalu ima nuklearnu trijadu, ali Iran može da izvuče keca iz rukava

Rat od kog svi strahuju: Amerika u arsenalu ima nuklearnu trijadu, ali Iran može da izvuče keca iz rukava

Blic pre 1 minut
Putin kaže da svet postaje sve opasniji, ali ne spominje Madura i Iran

Putin kaže da svet postaje sve opasniji, ali ne spominje Madura i Iran

Danas pre 6 minuta
Veliko globalno istraživanje: Tramp je učinio Kinu „ponovo velikom“, a ne Ameriku

Veliko globalno istraživanje: Tramp je učinio Kinu „ponovo velikom“, a ne Ameriku

Danas pre 1 sat
Avio-saobraćaja u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Avio-saobraćaja u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Danas pre 36 minuta
Eksplozija u Utrehtu, još nije poznato da li ima žrtava

Eksplozija u Utrehtu, još nije poznato da li ima žrtava

Danas pre 51 minuta