Kako radi eBolovanje: Od 1. januara odobreno 55.000 zahteva

Kroz elektronski sistem koji se od 1. januara primenjuje u celoj zemlji dosad je otvoreno 55.000 bolovanja dok je gotovo 5.000 pacijenata upućeno na komisije, pišu Večernje novosti.

Nikola Radman iz Ministarstva zdravlja je kazao da eBolovanje dobro funkcioniše iako su lekari u procesu uhodavanja a mnogi poslodavci nisu otvorili nalog na sistemu eUprave. Najviše iskustva sa eBolovanjem imaju u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, gde je ovaj format ranije zaživeo u formi pilot projekta, pa ukupan broj elektronskih bolovanja od početka pilot projekta premašuje 140.000. Prema Radmanovim rečima, u ovom sistemu trenutno radi 4.600 lekara.