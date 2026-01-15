Nastavlja se sednica Skupštine: Izglasavanje seta pravosudnih zakona izvesno

Nastavlja se sednica skupštine Srbije. Reporterka N1 kaže da će se danas videti isto što i juče - ako slušate vladajuću većinu, Uglješa Mrdić, jedan poslanik, a ne Ministarstvo pravde, predložio je set od pet pravosudnih zakona. Ako slušate vladajuću većinu i Mrdića, administrativne i tehničke mere donete da se, kako je Mrdić rekao, "da se oteto pravosuđe vrati narodu i radi u interesu naroda". On je rekao da "deo pravosuđa kontrolišu inostrani centri moći. Ako