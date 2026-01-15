Nastavlja se sednica Skupštine: Izglasavanje seta pravosudnih zakona izvesno

N1 Info pre 40 minuta  |  N1 Beograd Žana Bulajić
Nastavlja se sednica Skupštine: Izglasavanje seta pravosudnih zakona izvesno
Nastavlja se sednica skupštine Srbije. Reporterka N1 kaže da će se danas videti isto što i juče - ako slušate vladajuću većinu, Uglješa Mrdić, jedan poslanik, a ne Ministarstvo pravde, predložio je set od pet pravosudnih zakona. Ako slušate vladajuću većinu i Mrdića, administrativne i tehničke mere donete da se, kako je Mrdić rekao, "da se oteto pravosuđe vrati narodu i radi u interesu naroda". On je rekao da "deo pravosuđa kontrolišu inostrani centri moći. Ako
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

Insajder pre 0 minuta
Skupština nastavila rad, poslanici postavljaju pitanja

Skupština nastavila rad, poslanici postavljaju pitanja

RTV pre 45 minuta
Nastavljena sednica Skupštine: Na redu poslanička pitanja

Nastavljena sednica Skupštine: Na redu poslanička pitanja

Danas pre 35 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici postavljaju pitanja

Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici postavljaju pitanja

NIN pre 10 minuta
Nastavlja se skupštinska rasprava o Mrdićevim predlozima zakona

Nastavlja se skupštinska rasprava o Mrdićevim predlozima zakona

Nedeljnik pre 30 minuta
Na dnevnom redu 24 tačaka: Skupština nastavila raspravu o predlozima Uglješe Mrdića (video)

Na dnevnom redu 24 tačaka: Skupština nastavila raspravu o predlozima Uglješe Mrdića (video)

Blic pre 50 minuta
Skupština nastavila raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, poslanici postavljaju pitanja

Skupština nastavila raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, poslanici postavljaju pitanja

RTS pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeMinistarstvo pravde

Politika, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

Insajder pre 0 minuta
Reditelj Goran Marković: Vučić se ponaša histerično

Reditelj Goran Marković: Vučić se ponaša histerično

Danas pre 0 minuta
Nastavlja se sednica Skupštine: Izglasavanje seta pravosudnih zakona izvesno

Nastavlja se sednica Skupštine: Izglasavanje seta pravosudnih zakona izvesno

N1 Info pre 40 minuta
Skupština nastavila rad, poslanici postavljaju pitanja

Skupština nastavila rad, poslanici postavljaju pitanja

RTV pre 45 minuta
Kreni - Promeni: Onemogućeno kretanje opasnog otpada u Srbiji, ugrožena životna sredina

Kreni - Promeni: Onemogućeno kretanje opasnog otpada u Srbiji, ugrožena životna sredina

Beta pre 45 minuta