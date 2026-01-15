Trampove pretnje urodile plodom?: Nema smrtnih kazni za demonstrante u Iranu, Teheran poručuje da vešanja ne dolaze u obzir

Nedeljnik pre 2 sata
Iranski državni mediji izvestili su danas da 26-godišnji Erfan Soltani, uhapšen tokom protesta u gradu Karadž, neće biti osuđen na smrt, prenosi Rojters.

Iranski državni mediji su danas saopštili da, iako se Soltani tereti za „urotu protiv unutrašnje bezbednosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv režima“, smrtna kazna se ne primenjuje na takve optužbe ukoliko ih sud potvrdi. Iranski ministar spoljnih poslova: „Vešanje ne dolazi u obzir“ Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da Iran „nema plan“ da veša ljude, kada je upitan o protestima. „Uopšte ne postoji plan za vešanje“, rekao je Arakči u
