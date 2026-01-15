Poslanici Skupštine Srbije završili rad, nastavak sednice u utorak

Newsmax Balkans pre 1 sat
Poslanici Skupštine Srbije završili rad, nastavak sednice u utorak

Poslanici Skupštine Srbije završili su vanredno zasedanje, na čijem je dnevnom redu bilo 25 tačaka, postavljanjem pitanja Vladi Srbije i državnim institucijama.

Na dnevnom redu su izmene pet pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, kao i odluke o utvrđivanju četiri muzejska predmeta za kulturna dobra od izuzetnog značaja. Posalnici Skupštine Srbije razmatrali su i izmene Zakona o državnim službenicima koje je podnela Vlada, kao i da donesu zakone o
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

BLOG „Ima jedna pesma, ne peva Bekuta, a ni ubica s Informera“: Poslanik recitovao naprednjacima u Skupštini

BLOG „Ima jedna pesma, ne peva Bekuta, a ni ubica s Informera“: Poslanik recitovao naprednjacima u Skupštini

Nova pre 1 sat
Završena sednica Skupštine, nastavak u utorak od 10 časova

Završena sednica Skupštine, nastavak u utorak od 10 časova

Serbian News Media pre 1 sat
CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

Radio 021 pre 2 sata
Gođevac (SSP): To što MMF nadzire gradski budžet znači da ne veruje SNS

Gođevac (SSP): To što MMF nadzire gradski budžet znači da ne veruje SNS

Radio sto plus pre 5 sati
Inicijativa A11 tvrdi da je Jovanov dezinformisao javnost navodima o radu te NVO

Inicijativa A11 tvrdi da je Jovanov dezinformisao javnost navodima o radu te NVO

Serbian News Media pre 5 sati
"Degradacija postojećeg stanja": Janjić o predloženim pravosudnim zakonima

"Degradacija postojećeg stanja": Janjić o predloženim pravosudnim zakonima

N1 Info pre 7 sati
CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeSrpska napredna stranka

Ekonomija, najnovije vesti »

Infrastruktura železnice Srbije dodelila ugovor od 450 miliona dinara za sanaciju staničnih zgrada

Infrastruktura železnice Srbije dodelila ugovor od 450 miliona dinara za sanaciju staničnih zgrada

Danas pre 1 sat
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Rešenje do kraja nedelje?

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Rešenje do kraja nedelje?

N1 Info pre 11 minuta
MOL preuzima većinski paket NIS-a: Produženje licence omogućava stabilno poslovanje i rast privrede

MOL preuzima većinski paket NIS-a: Produženje licence omogućava stabilno poslovanje i rast privrede

Euronews pre 1 minut
"Nismo još na cilju"! Đedović sa Sijartom o sudbini NIS-a: MOL nema skrivene namere

"Nismo još na cilju"! Đedović sa Sijartom o sudbini NIS-a: MOL nema skrivene namere

Blic pre 11 minuta
Vlada Austrije pomaže građanima

Vlada Austrije pomaže građanima

Vesti online pre 6 minuta