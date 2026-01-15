Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio da je vratio mandat, ali da će ponovo biti predložen za mandatara

Newsmax Balkans pre 15 minuta  |  Haris Šertović
Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio da je vratio mandat, ali da će ponovo biti predložen za mandatara

Premijer Republike Srpske Savo Minić podneo je ostavku i vratio mandat vršiocu dužnosti predsednika Republike Srpske Ani Trišić Babić zbog, kako je rekao, rekonstrukcije Vlade Srpske.

U sklopu rekonstrukcije Vlade RS u planu je zamena nekoliko ministara. Razlog ovakvog poteza Minića mogla bi biti odluka stavnog suda BiH koja se očekuje naredne sedmice, a koja će odlučivati o legalnosti aktuelne Vlade RS na čelu s Minićem, na podnesenu apelaciju. U apelaciji se problematizuje to što je Minića na to mesto predložio Milorad Dodik, koji u to vreme nije bio entitetski predsednik. No Minić tvrdi da ih odluka Ustavnog suda BiH ne zanima. Minić je
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Savo Minić vratio mandat, ali biće opet predložen za premijera Republike Srpske, Dodik udario po Sarajevu

Savo Minić vratio mandat, ali biće opet predložen za premijera Republike Srpske, Dodik udario po Sarajevu

Danas pre 35 minuta
Pala Vlada RS: Minić vratio mandat

Pala Vlada RS: Minić vratio mandat

Vesti online pre 5 minuta
Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

RTS pre 0 minuta
Srpska: Minić saopštio da je vratio mandat, ali i da će ponovo biti mandatar

Srpska: Minić saopštio da je vratio mandat, ali i da će ponovo biti mandatar

Euronews pre 35 minuta
Vršiteljka dužnosti predsednika Republike Srpske : Minić će vratiti i odmah ponovo preuzeti mandat predsednika Vlade

Vršiteljka dužnosti predsednika Republike Srpske : Minić će vratiti i odmah ponovo preuzeti mandat predsednika Vlade

Insajder pre 1 sat
Srpska: Minić saopštio da je vratio mandat, ali i da će ponovo biti mandatar

Srpska: Minić saopštio da je vratio mandat, ali i da će ponovo biti mandatar

RTV pre 55 minuta
Premijer Srpske: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen; Nećemo dozvoliti pravni vakum

Premijer Srpske: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen; Nećemo dozvoliti pravni vakum

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaMilorad DodikRekonstrukcija Vlade

Balkan, najnovije vesti »

"Stav regiona" u 17 sati: Pregled događaja u BiH, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji

"Stav regiona" u 17 sati: Pregled događaja u BiH, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji

Newsmax Balkans pre 0 minuta
Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio da je vratio mandat, ali da će ponovo biti predložen za mandatara

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio da je vratio mandat, ali da će ponovo biti predložen za mandatara

Newsmax Balkans pre 15 minuta
Savo Minić vratio mandat, ali biće opet predložen za premijera Republike Srpske, Dodik udario po Sarajevu

Savo Minić vratio mandat, ali biće opet predložen za premijera Republike Srpske, Dodik udario po Sarajevu

Danas pre 35 minuta
Pala Vlada RS: Minić vratio mandat

Pala Vlada RS: Minić vratio mandat

Vesti online pre 5 minuta
Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

RTS pre 0 minuta