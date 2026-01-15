Bela kuća: Evropski vojnici koji su stigli na Grenland ne brinu Trampa

Nova pre 32 minuta  |  Autor: Fonet
Bela kuća: Evropski vojnici koji su stigli na Grenland ne brinu Trampa
Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je danas da vojne aktivnosti evropskih zemalja na Grenlandu nisu promenile namere američkog predsednika Donalda Trampa da to arktičko ostrvo postane američka teritorija, preneo je Si-En-En (CNN). „Ne mislim da evropski vojnici utiču na predsednikovo odlučivanje, niti na njegov cilj koji se tiče Grenlanda“, naglasila je Levit. Levit je ocenila da je sastanak potpredsednika SAD Džej Di Vensa i državnog sekretara Marka
Bela kuća Grenland CNN Donald Tramp

