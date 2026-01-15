Rusi vode pregovore sa MOL-om i „još nekim kupcima“ o NIS-u: Đedović najavljuje sporazum o preuzimanju do kraja nedelje

Nova pre 10 sati  |  Autor: Nova.rs
Rusi vode pregovore sa MOL-om i „još nekim kupcima“ o NIS-u: Đedović najavljuje sporazum o preuzimanju do kraja nedelje
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom da su u toku razgovori između ruskih vlasnika „Naftne industrije Srbije“ (NIS) i MOL-om i još nekih mogućih kupaca i da očekuje da će do kraja nedelje biti potpisan obavezujući sporazum o otkupu akcija NIS-a. Ministarstvo rudarstva i energetike se oglasilo saopštenjem povodom ovog sastanka. Ministarka Đedović
