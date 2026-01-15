Tristan Vukčević ponovo sjajan: Dvocifren za samo osam minuta na terenu

Iako su Vašington Vizardsi i ove sezone među najslabijim ekipama u NBA ligi, srpski košarkaš Tristan Vukčević koristi svaku priliku koju dobije i iznova pokazuje da može da doprinese – čak i kada mu minutaža nije velika.

Vizardsi su poraženi od Los Anđeles Klipersa 119:105, u meču u kojem nije bilo Bogdana Bogdanovića, a Vukčević je još jednom uspeo da dođe do dvocifrenog učinka – i to za manje od osam minuta provedenih na parketu. Tristan je poslednjih nedelja imao promenljiv status u rotaciji, bilo je perioda kada je igrao više, ali i serija utakmica u kojima praktično nije ulazio. Ipak, sada je ponovo u kontinuitetu na terenu – ovo mu je četvrti uzastopni meč u kojem dobija
