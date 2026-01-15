„Vozač u autu se ne pomera“: Žena bila očevidac nesreće u Boleču u kojoj je stradao muškarac, a osmoro povređenih

U direktnom sudaru putničkog automobila i autobusa "Laste" koji se dogodio jutros u naselju Boleč nastradao je muškarac N.

S. (46). U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na Smederevskom putu, kod broja 120 u blizini PKB-a, poginuo je vozač putničkog automobila marke „pežo“, N. S. Prema nezvaničnim informacijama, policiju je neposredno nakon udesa pozvala žena koja se zatekla na licu mesta i prijavila da je došlo do direktnog sudara autobusa i putničkog vozila, navodeći da vozač automobila ne daje znake života. „Vozač ne daje znake života“, glasio je prvi poziv upućen