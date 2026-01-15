„Vozač u autu se ne pomera“: Žena bila očevidac nesreće u Boleču u kojoj je stradao muškarac, a osmoro povređenih

Nova pre 3 sata  |  Autor: Telegraf
„Vozač u autu se ne pomera“: Žena bila očevidac nesreće u Boleču u kojoj je stradao muškarac, a osmoro povređenih

U direktnom sudaru putničkog automobila i autobusa "Laste" koji se dogodio jutros u naselju Boleč nastradao je muškarac N.

S. (46). U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na Smederevskom putu, kod broja 120 u blizini PKB-a, poginuo je vozač putničkog automobila marke „pežo“, N. S. Prema nezvaničnim informacijama, policiju je neposredno nakon udesa pozvala žena koja se zatekla na licu mesta i prijavila da je došlo do direktnog sudara autobusa i putničkog vozila, navodeći da vozač automobila ne daje znake života. „Vozač ne daje znake života“, glasio je prvi poziv upućen
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(Foto) Sudar cisterne s gorivom i kombija u Sloveniji: Jedna osoba poginula, dve povređene, oba vozila se zapalila

(Foto) Sudar cisterne s gorivom i kombija u Sloveniji: Jedna osoba poginula, dve povređene, oba vozila se zapalila

Newsmax Balkans pre 1 sat
(Video) Nižu se udesi u Beogradu, ovo je šesti od jutros! Kamion sleteo sa autoputa i udario u bankinu: Stvari rasute svuda po…

(Video) Nižu se udesi u Beogradu, ovo je šesti od jutros! Kamion sleteo sa autoputa i udario u bankinu: Stvari rasute svuda po putu

Blic pre 2 sata
Nižu se udesi u Beogradu: Kamion sleteo s puta i udario u bankinu VIDEO

Nižu se udesi u Beogradu: Kamion sleteo s puta i udario u bankinu VIDEO

B92 pre 2 sata
(Foto, video) "Pežo" zgužvan kao konzerva, poginuo vozač Jezivi prizor na mestu stravične nesreće na Smederevskom putu: Osam…

(Foto, video) "Pežo" zgužvan kao konzerva, poginuo vozač Jezivi prizor na mestu stravične nesreće na Smederevskom putu: Osam osoba povređeno!

Blic pre 3 sata
(VIDEO) Sudar kombija i cisterne u Sloveniji, vozila se zapalila: Jedna osoba poginula, dve povređene

(VIDEO) Sudar kombija i cisterne u Sloveniji, vozila se zapalila: Jedna osoba poginula, dve povređene

N1 Info pre 3 sata
U dve saobraćajne nesreće na području Beograda poginule dve osobe, više povređeno

U dve saobraćajne nesreće na području Beograda poginule dve osobe, više povređeno

Serbian News Media pre 2 sata
FOTO VIDEO Teška nesreća u Sloveniji, eksplodirala cisterna, ima poginulih

FOTO VIDEO Teška nesreća u Sloveniji, eksplodirala cisterna, ima poginulih

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PežoGrockaLastaPKB

Balkan, najnovije vesti »

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio da je vratio mandat, ali da će ponovo biti predložen za mandatara

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio da je vratio mandat, ali da će ponovo biti predložen za mandatara

Newsmax Balkans pre 15 minuta
"Stav regiona" u 17 sati: Pregled događaja u BiH, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji

"Stav regiona" u 17 sati: Pregled događaja u BiH, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji

Newsmax Balkans pre 0 minuta
Savo Minić vratio mandat, ali biće opet predložen za premijera Republike Srpske, Dodik udario po Sarajevu

Savo Minić vratio mandat, ali biće opet predložen za premijera Republike Srpske, Dodik udario po Sarajevu

Danas pre 35 minuta
Pala Vlada RS: Minić vratio mandat

Pala Vlada RS: Minić vratio mandat

Vesti online pre 5 minuta
Dodik: Nećemo nemo posmatrati nastojanje Sarajeva da zagospodari Republikom Srpskom

Dodik: Nećemo nemo posmatrati nastojanje Sarajeva da zagospodari Republikom Srpskom

Euronews pre 10 minuta