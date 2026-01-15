Kristerson: Švedska šalje grupu oficira na Grenland

Politika pre 1 sat
Kristerson: Švedska šalje grupu oficira na Grenland

Švedski oficiri će biti deo grupe trupa koje će se pripremati za predstojeću vežbu pod nazivom „Operacija Arktička izdržljivost”

STOKHOLM – Švedska je danas poslala grupu vojnog osoblja na Grenland nakon zahteva Danske, saopštio je švedski premijer Ulf Kristerson. On je u objavi na X mreži rekao da će švedski oficiri biti deo grupe trupa iz drugih savezničkih zemalja koje će se zajedno pripremati za predstojeću vežbu pod nazivom „Operacija Arktička izdržljivost”. Dansko Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da povećava vojno prisustvo na Grenlandu zbog „bezbednosnih tenzija”, prenosi
