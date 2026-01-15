„Lufthansa” saopštila da će njene kompanije izbegavati vazdušni prostor Irana i Iraka

„Lufthansa” trenutno leti sa aerodroma „Ben Gurion”, u blizini Tel Aviva, sa svakodnevnim letovima ka i iz glavnog grada

RIM – Avio-grupa „Lufthansa” je saopštila danas da će njene avio-kompanije izbegavati iranski i irački vazdušni prostor do daljeg, nakon američkih pretnji Iranu. Grupa, koja pored Lufthanse obuhvata i, „ITA Airways”, „Austrian Airlines”, „Brussels Airlines”, „Discover”, „Eurowings” i „Swiss”, navela je da izbegava ove vazdušne prostore "zbog trenutne situacije na Bliskom istoku", prenosi Ansa. Nemačka avio-kompanija Lufthansa naredila je svojim zaposlenima da se
