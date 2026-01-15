SAD prodale prvu venecuelansku naftu, vrednu 500 miliona dolara

Politika pre 1 sat
SAD prodale prvu venecuelansku naftu, vrednu 500 miliona dolara

Bela kuća najavljuje nastavak prodaje

Sjedinjene Američke Države završile su prvu prodaju venecuelanske nafte, vredne 500 miliona dolara (429 miliona evra), saopštio je danas zvaničnik administracije američkog predsednika Donalda Trampa. Detalji prodaje još nisu otkriveni, iako je zvaničnik rekao da se očekuje veća prodaja u narednim danima i nedeljama, prenosi CBS njuz. Bela kuća je predstavila strategiju prodaje miliona barela sankcionisane venecuelanske nafte i kontrole prihoda, oslanjajući se na
Insajder pre 1 sat
Blic pre 53 minuta
Vesti online pre 1 sat
Newsmax Balkans pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
