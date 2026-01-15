Grenland i Kosovo: Da li se može povući paralela ili možda ipak ne?!

Grenland i Kosovo: Da li se može povući paralela ili možda ipak ne?!

Doktor međunarodnog prava i profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Mihajlo Vučić rekao je za RTS da se ne može povući paralela između slučaja Grenlanda i slučaja Kosova i Metohije. Objasnio je da prema danskom ustavu građani Grenlanda na referendumu mogu da odluče da se odvoje od Danske, što nije slučaj sa Kosovom i Metohijom gde je jednostrano proglašena nezavisnost.

Oštra retorika američkog predsednika Donalda Trampa prema Danskoj i otvorene poruke da bi Sjedinjene Američke Države "na ovaj ili onaj način“ mogle da preuzmu Grenland ponovo su otvorile pitanje poštovanja osnovnih principa međunarodnog prava. U trenutku kada Vašington govori o strateškim interesima i bezbednosti Arktika, Danska i Grenland jačaju vojno prisustvo uz podršku NATO saveznika, a Evropa reaguje s vidljivom nelagodom. U javnosti se, međutim, sve češće
Aneksije, interesi i međunarodno pravo - da li slučaj Grenlanda može uticati na status KiM

"Ideja o invaziji na Grenland je besmislena, nanela bi štetu NATO-u": Američki kongresmen o Trampovim pretnjama

Danska i Amerika: 'Suštinske razlike oko Grenlanda'

Danska i Amerika: 'Suštinske razlike oko Grenlanda'

Danska i Amerika: 'Suštinske razlike oko Grenlanda'

Danska i Amerika: ‘Suštinske razlike oko Grenlanda’

Danska i Amerika: ‘Suštinske razlike oko Grenlanda’

