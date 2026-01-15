Nastavak rasprave o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona

RTS pre 34 minuta
Nastavak rasprave o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona

Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastaviće objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik SNS-a Uglješa Mrdić i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju četiri muzejska predmeta za kulturna dobra od izuzetnog značaja.

Pred poslanicima su predlozi zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog izmena Zakona o javnom tužilaštvu, kao i izmeni Zakona o sudijama. Predstavnici poslaničke većine poručili su da izmene doprinose dostupnijem i efikasnijem pravosuđu i da
