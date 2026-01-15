Poslanici raspravljali o 25 tačaka dnevnog reda, nastavak sednice u utorak

Poslanici Narodne skupštine završili su za danas objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik SNS-a Uglješa Mrdić, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska. Nastavak sednice je u utorak, 20. januara.

