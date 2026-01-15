Raspored Srbije u drugoj fazi EP-a - sva tri meča u istom večernjem terminu

Raspored Srbije u drugoj fazi EP-a - sva tri meča u istom večernjem terminu

Utakmica između vaterpolista Srbije i Francuske u prvom kolu grupe E druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu biće odigrana u petak od 20.30 časova, saopšteno je na zvaničnom sajtu Evropske federacije vodenih sportova.

U prvoj utakmici prvog kola grupe E u petak od 15.30 časova će igrati Crna Gora i Španija, a potom će se od 18 sati sastati Mađarska i Holandija. Plasman u polufinale EP izboriće dve prvoplasirane selekcije iz grupe E. Srbija je iz prve grupne faze prenela pet bodova, po čemu je trenutno drugoplasirana ispod Mađarske u novoformiranoj grupi. "Delfini" su u grupi C upisali sve tri pobede, s tim što je protiv Holandije izvojevan trijumf posle penala. Objavljeni su
VaterpoloEvropsko prvenstvoCrna GoraHolandijaŠpanijaMađarskaFrancuska

