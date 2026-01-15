Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

Napravićemo određene rekonstrukcije u Vladi Srpske, najavio je predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Rekao je da je vratio mandat, ali da ga je vršilac dužnosti predsednika Srpske Ana Trišić Babić obavestila da će ponovo biti predložen za premijera.

"Ovo je deo političkih procesa koji je dogovoren sa svim nosiocima vlasti. Ja sada već znam da ću biti predložen za mandatara. Dajemo institucionalni odgovor onima koji mrače i prave krizu i prave neizvesnost. Mi ćemo ovo završiti u rekordnom roku i pokazati političku odgovornost koju niko u regionu ne može da iznese", naveo je Minić na konferenciji za novinare, naglasivši da neće dozvoliti da Republika Srpska bude u pravnom vakuumu. Predsednik Narodne skupštine