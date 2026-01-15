Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva: Ukrajinske trupe se povlače iz Harkovske oblasti

RTS pre 34 minuta
Rat u Ukrajini – 1.422. dan. Ruska vojska tvrdi da se ukrajinske snage napuštaju svoje položaje u Harkovskoj oblasti. Volodimir Zelenski najavio je da će proglasiti vanredno stanje u energetskom sektoru kako bi se rešio problem sa prekidom snabdevanja strujom nakon kontinuiranih ruskih udara na infrastrukturu. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ponavlja da će samo rešavanje osnovnih uzroka rata omogućiti dugoročni mir.

Ruske bezbednosne strukture za agenciju RIA Novosti navele su da ukrajinske snage napuštaju svoje položaje u Harkovskoj oblasti, ostavljajući za sobom mine. Sa druge strane, Volodimir Zelenski kaže da, uprkos teškoj situaciji na frontu izazvanoj vremenskim uslovima i ruskim napadima, odbrana položaja se nastavlja. Ukrajinski predsednik je najavio da će proglasiti vanredno stanje u energetskom sektoru kako bi se rešio problem sa prekidom snabdevanja električnom
