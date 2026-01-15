Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Premijer Republike Srpske (RS) Savo Minić (SNSD) je danas potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera Republike Srpske i da ga je vršiteljka dužnosti predsednika RS Ana Trišić Babić obavestila da će on ponovo biti predložen za mandatara za sastavljanje nove entitetske vlade.

Minić je novinarima u Banjaluci rekao da je podneo ostavku radi rekonstrukcije sadašnjeg sastava Vlade RS kojom bi se „obezbedila stabilnost i sigurnost za građane RS“. Minić nije hteo da kaže koji će ministri biti zamenjeni, navodeći da će ih biti nekoliko. On je osporio pravo Ustavnog suda BiH da odlučuje o legitimitetu Vlade RS rekavši da vlasti RS to neće dozvoliti. Kazao je da je njegova odluka da vrati mandat premijera, a potom ponovo bude imenovan za
Republika Srpska

