Bolonja slavila, Verona se ne miče sa dna

U odloženoj utakmici 16. kola italijanske Serije A, Bolonja je večeras u gostima pobedila Veronu rezultatom 3:2.

Ipak prva do vođstva je došla Verona u 13. minutu posle kontra napada. Usledila je akcija, Ser je dodao loptu Orbanu, a on je sa ivice kaznenog prostora šutirao za 1:0. Fudbalerima Bolonje je trebalo osam minuta da izjednače. Frrojler je asistirao Orsoliniju, koji je sa nekih 14-15 metara šutirao za 1:1. U nastavku meča do kraja prvog poluvremena viđena su još dva gola. Prvo je Odgard u 29. minutu postigao još jedan gol za Bolonju, da bi se u 43. minutu i Kastro