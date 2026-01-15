Bolonja slavila, Verona se ne miče sa dna

Sport klub pre 17 minuta  |  Autor: Katarina Kostić
Bolonja slavila, Verona se ne miče sa dna

U odloženoj utakmici 16. kola italijanske Serije A, Bolonja je večeras u gostima pobedila Veronu rezultatom 3:2.

Ipak prva do vođstva je došla Verona u 13. minutu posle kontra napada. Usledila je akcija, Ser je dodao loptu Orbanu, a on je sa ivice kaznenog prostora šutirao za 1:0. Fudbalerima Bolonje je trebalo osam minuta da izjednače. Frrojler je asistirao Orsoliniju, koji je sa nekih 14-15 metara šutirao za 1:1. U nastavku meča do kraja prvog poluvremena viđena su još dva gola. Prvo je Odgard u 29. minutu postigao još jedan gol za Bolonju, da bi se u 43. minutu i Kastro
Pešić nadmudrio Atamana, novi težak udarac za PAO, povrede Jovića i Dimitrijevića

Sportske.net pre 17 minuta
Pešićev Bajern se ne plaši nikoga, Panatinaikos pao u Minhenu

RTS pre 13 minuta
Panteri upisali novi poraz! FMP na gostovanju izgubio od Krke u ABA ligi

Kurir pre 32 minuta
Nema pleja – ali tu je Obst! Preokret Pešića protiv PAO

Sport klub pre 7 minuta
Šesti vezani poraz: Uz sve probleme, Efesu presudila frustracija

Sport klub pre 43 minuta
Turci produžili katastrofalan niz u Evroligi! Baskonija u Istanbulu pregazila Efes!

Kurir pre 13 minuta
Pešić nadmudrio Atamana: Bajern bacio na kolena Panatinaikos

Kurir pre 3 minuta
Bolonja

Dejan Stanković zadovoljan uprkos porazu Zvezde: „Ovaj nivo i pristup biće nam vodilja za dalje“

Danas pre 18 minuta
Lindzi Von moli da joj se vrati ukradena oprema

Danas pre 48 minuta
Slavni Francuz, olimpijski šampion pred sudom zbog optužbi za silovanje devojčice koja je tada imala 13 godina

Danas pre 1 sat
Teniska legenda navija za Đokovića: „Želim da vidim Novaka kako osvaja 25. Grend slem titulu – potrebno nam je da igra još…

Danas pre 2 sata
Srbija nije igrala loše, ali je pred eliminacijom

Danas pre 2 sata