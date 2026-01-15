Obradović: Četvrta četvrtina primer kako treba da igramo

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
Obradović: Četvrta četvrtina primer kako treba da igramo

Crvena zvezda ostvarila je veliku pobedu u Milanu protiv Olimpije 104:96 a mi ćemo uživo da posmatramo konferenciju za medije trenera crveno-belih Saše Obradovića.

Crvena zvezda je u poslednju četvrtinu ušla u minusu 12 poena (82:70). Ali je sjajno odigrala poslednju četvrtinu. Dobila ju je 34:14 i na kraju ostvarila veliki trijumf. – Zaslužili smo ovu pobedu. Prvenstveno zbog pristupa, nismo se predavali iako smo imali jedan prilično škakljiv period. Ova pobeda daće nam određeno samopouzdanje pred nastavak takmičenja – rekao je Obradović. Istakao je da je poslednja četvrtina primer kako Zvezda treba da igra. – U prvom
Crvena Zvezda Saša Obradović

