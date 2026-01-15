Srbija – Španija UŽIVO: Srbija pala u odbrani, Španija na plus 5

Rukometaši Srbije igraju prvu i veoma tešku utakmicu na Evropskom prvenstvu.

Prvi rival je selekcija Španije, a dešavanja sa utakmice možete da prative uživo na sajtu Sport Kluba. Podsećanja radi, Srbija je u grupi sa Španijom, Nemačkom i Austrijom. Dve selekcije će izboriti plasman u drugu fazu takmičenja u kojoj će biti formirane dve grupe sa po šest selekcija. Iz novoformirane grupe, dve reprezentacije će igrati u polufinalu. Srbija u slučaju da se u jakoj konkurenciji probije do TOP 12 faze, ukršta sa grupama B i C, a i tamo su izuzetno