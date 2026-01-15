(VIDEO) Španija brutalno kaznila promašaje hrabre Srbije!

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Svetozar Janičić
Rukometaši Srbije poraženi su u prvom kolu šampionata Evrope od Španije sa 29:27 (19:15).

U narednoj rundi, Srbija igra protiv Nemačke, dok će Španija odmeriti snage sa selekcijom Austrije. Najefikasniji u sastavu Srbije, bili su Uroš Kojadinović sa šest, Vanja Ilić i Darko Đukić sa po pet, Uroš Borzaš sa četiri, Dragan Pečelmbak i Mijajlo Marsenić sa po dva gola. Prevagu na tasu Španije, doneli su Ian Tarafeta sa šet, Abel Serdio sa četiri, Agustin Kasado, Aleks Dušebajev i Jan Guri sa po tri gola. Španija nije uspela da nametne brz ritam, od koga se
