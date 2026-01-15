Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo srpske državljane da napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je danas sve srpske državljane koji se nalaze u Iranu da napuste zemlju, a one koji planiraju da putuju da odustanu od putovanja, zbog pogoršane bezbednosne situacije i povećanog rizika po ličnu bezbednost u Islamskoj Republici Iran.

Mediji su juče preneli da bi Sjedinjene Američke Države mogle da pokrenu vojnu operaciju protiv Irana u roku od 24 sata, dok je američki predsednik Donald Tramp upozorio da ozbiljno razmatra upotrebu sile protiv Irana, zbog nasilnog gušenja protesta koji su u toj zemlji počeli 28. decembra prošle godine, zbog pada vrednosti nacionalne valute i teškog ekonomskog stanja. Ministarstva i ambasade širom sveta apelovale su na svoje građane da napuste Iran i da se suzdrže