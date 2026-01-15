Drama pre diskvalifikacije: Miljana pretila Milanu Miloševiću!
Miljana Kulić sinoć je diskvalifikovana iz Elite zbog napada na Uroša Stanića, ali to nije bio jedini njen sukob, te je Miljana otišla čak korak dalje.
Ona je zapretila i voditelju Milanu Miloševiću zbog čega je on zatražio od obezbeđenja da ga čuva od nje, jer se ne oseća bezbedno u njenom prisustvu. U pomoć je prišao Asmin Durdžić, a ubrzo su došli i momci koji rade u obezbeđenju. Printscreen Youtube – Zamolio bih obezbeđenje da dođe, ne osećam se uopšte sigurno kada je Miljana Kulić iza mojih leđa. Dobio sam pretnje direktno – rekao je on, dok je Uroš potvrdio da je Miljana pretila voditelju da će mu „razbiti