Drama pre diskvalifikacije: Miljana pretila Milanu Miloševiću!

Svet & Skandal pre 35 minuta
Drama pre diskvalifikacije: Miljana pretila Milanu Miloševiću!

Miljana Kulić sinoć je diskvalifikovana iz Elite zbog napada na Uroša Stanića, ali to nije bio jedini njen sukob, te je Miljana otišla čak korak dalje.

Ona je zapretila i voditelju Milanu Miloševiću zbog čega je on zatražio od obezbeđenja da ga čuva od nje, jer se ne oseća bezbedno u njenom prisustvu. U pomoć je prišao Asmin Durdžić, a ubrzo su došli i momci koji rade u obezbeđenju. Printscreen Youtube – Zamolio bih obezbeđenje da dođe, ne osećam se uopšte sigurno kada je Miljana Kulić iza mojih leđa. Dobio sam pretnje direktno – rekao je on, dok je Uroš potvrdio da je Miljana pretila voditelju da će mu „razbiti
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

Milan napustio emisiju zbog Miljane, ona ga sad tuži! Nastao haos u "Eliti": Voditelj tražio zaštitu obezbeđenja: Izvedite…

Milan napustio emisiju zbog Miljane, ona ga sad tuži! Nastao haos u "Eliti": Voditelj tražio zaštitu obezbeđenja: Izvedite bolesnicu! Oglasila se Marija Kulić

Kurir pre 2 sata
Evo šta se desilo u Eliti 9 nakon diskvalifikacije Miljane Kulić: Veliki šef se oglasio: Ove posledice će snositi

Evo šta se desilo u Eliti 9 nakon diskvalifikacije Miljane Kulić: Veliki šef se oglasio: Ove posledice će snositi

Kurir pre 1 sat
(Video) Pojavio se šok snimak diskvalifikacije Miljane Kulić, Milan Milošević napustio emisiju: "Ne osećam se sigurno"

(Video) Pojavio se šok snimak diskvalifikacije Miljane Kulić, Milan Milošević napustio emisiju: "Ne osećam se sigurno"

Blic pre 3 sata
Evo šta se desilo u Eliti 9 nakon diskvalifikacije miljane Kulić: Milan Milošević napustio emisiju uživo - usledio obrt nakon…

Evo šta se desilo u Eliti 9 nakon diskvalifikacije miljane Kulić: Milan Milošević napustio emisiju uživo - usledio obrt nakon reakcije produkcije

Blic pre 2 sata
Pretila i voditelju, on vikao da je bolesnica: Pojavio se snimak Miljanine diskvalifikacije, šok scene u Eliti (video)

Pretila i voditelju, on vikao da je bolesnica: Pojavio se snimak Miljanine diskvalifikacije, šok scene u Eliti (video)

Mondo pre 2 sata
Pojavio se šok snimak diskvalifikacije Miljane Kulić! Milan Milošević napustio emisiju: "Izvedite bolesnicu!"

Pojavio se šok snimak diskvalifikacije Miljane Kulić! Milan Milošević napustio emisiju: "Izvedite bolesnicu!"

Telegraf pre 4 sati
Marija Kulić "udarila" na voditelja posle Miljanine diskvalifikacije: "Tužiće Milana Miloševića!"

Marija Kulić "udarila" na voditelja posle Miljanine diskvalifikacije: "Tužiće Milana Miloševića!"

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Milan MiloševićYouTubeZadrugaMiljana KulićELITAuroš stanićelita 9

Zabava, najnovije vesti »

Šta očekujemo od slušalica koje nosimo ceo dan? Na testu: Soundcore Liberty 5 – Slušalice koje zaista vrede Samsung širi svoj…

Šta očekujemo od slušalica koje nosimo ceo dan? Na testu: Soundcore Liberty 5 – Slušalice koje zaista vrede Samsung širi svoj audio ekosistem za 2026. pametnijim zvukom na više uređaja i novim impresivnim dizajnom Test: Soundcore Space One Pro –

Domino magazin pre 0 minuta
Lidl Srbija je Top Employer šesti put za redom Zašto su najuspešnije svetske kompanije uređene po Lean – u?! Umesto prazničnih…

Lidl Srbija je Top Employer šesti put za redom Zašto su najuspešnije svetske kompanije uređene po Lean – u?! Umesto prazničnih poklona – podrška: Donacija NURDOR-u u okviru inicijative „Svet pun srca je svet pun prilika“ Lean transformacija zdravstva:

Domino magazin pre 0 minuta
Nova evropska titula stiže u Srbiju: EXIT proglašen za najbolju event organizaciju Evrope!

Nova evropska titula stiže u Srbiju: EXIT proglašen za najbolju event organizaciju Evrope!

RTV pre 16 minuta
Ovo je luksuzni stan iz kojeg izbacuju Čedu Jovanovića i Acu Kosa. Sve uređeno po poslednjem trendu, a jedna prostorija im je…

Ovo je luksuzni stan iz kojeg izbacuju Čedu Jovanovića i Acu Kosa. Sve uređeno po poslednjem trendu, a jedna prostorija im je omiljena

Blic pre 16 minuta
(Video) Čedu Jovanovića i Acu Kosa izvršitelji izbacuju iz stana, policija ušla u dom, oni nisu hteli da izađu - o svemu…

(Video) Čedu Jovanovića i Acu Kosa izvršitelji izbacuju iz stana, policija ušla u dom, oni nisu hteli da izađu - o svemu obavešteno Tužilaštvo

Blic pre 36 minuta