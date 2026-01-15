Američki naftaši: Iran bi mogao da profitira od političkih promena, dok Venecuela zahteva veće garancije

Šef Američkog naftnog instituta (API) Majk Somers izjavio je da su američke naftne kompanije spremne da budu "stabilizujuća snaga" u Iranu ukoliko tamošnji režim bude zamenjen, dok ostaju skeptične prema povratku u Venecuelu nakon hapšenja lidera te zemlje, Nikolasa Madura.

Somers je naveo da iranska naftna industrija, uprkos višegodišnjim američkim sankcijama, ostaje strukturno zdrava i da bi američke kompanije mogle brzo da povećaju proizvodnju ukoliko dođe do političke promene, prenosi američki portal Politiko. "Ovo su dobre vesti za iranski narod - oni uzimaju slobodu u svoje ruke", rekao je Somers, komentarišući proteste u Iranu. On je, s druge strane, naveo da bi povratak u Venecuelu zahtevao značajnu investicionu sigurnost,