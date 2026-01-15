Američki naftaši: Iran bi mogao da profitira od političkih promena, dok Venecuela zahteva veće garancije

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Šef Američkog naftnog instituta (API) Majk Somers izjavio je da su američke naftne kompanije spremne da budu "stabilizujuća snaga" u Iranu ukoliko tamošnji režim bude zamenjen, dok ostaju skeptične prema povratku u Venecuelu nakon hapšenja lidera te zemlje, Nikolasa Madura.

Somers je naveo da iranska naftna industrija, uprkos višegodišnjim američkim sankcijama, ostaje strukturno zdrava i da bi američke kompanije mogle brzo da povećaju proizvodnju ukoliko dođe do političke promene, prenosi američki portal Politiko. "Ovo su dobre vesti za iranski narod - oni uzimaju slobodu u svoje ruke", rekao je Somers, komentarišući proteste u Iranu. On je, s druge strane, naveo da bi povratak u Venecuelu zahtevao značajnu investicionu sigurnost,
