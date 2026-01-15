Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Krka - FMP u 15. kolu ABA lige

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Krka - FMP u 15. kolu ABA lige

Košarkaši FMP-a u neobičnom terminu u četvrtak uveče otvaraju 15. kolo regionalne ABA lige, pošto će tada biti gosti Krke u Novom Mestu u dvorani "Leon Štukelj", koja je konačno osposobljena posle velikih poplava koje su se desile letos u ovom gradu u Sloveniji.

Panteri jure poslednji voz za plasman u Top 8 fazu takmičenja, mada će to biti i više nego teško, pošto Igokea ima bolji međusobni skor i dve pobede više od FMP-a. Sa druge strane, FMP do kraja očekuje i meč sa prvoplasiranim Dubaijem, tako da se može reći da Panterima treba čudo kako bi završili među Top 4 na tabeli u Grupi A nakon prvog dela takmičenja. Sudije ovog meča biće Milan Nedović iz Slovenije, Franko Gracin iz Hrvatske, kao i Goran Stojančević iz Bosne i
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Navijači Partizana izviždali Nikolu Milutinova (VIDEO)

Navijači Partizana izviždali Nikolu Milutinova (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Đoan Penjaroja: Ne žalim što sam došao u Partizan, ne razmišljam o ostavci

Đoan Penjaroja: Ne žalim što sam došao u Partizan, ne razmišljam o ostavci

Danas pre 2 sata
Brojnim komšijama u petak stiže novac! Evo ko ima pravo na naknadu: Treba da ispune ove uslove

Brojnim komšijama u petak stiže novac! Evo ko ima pravo na naknadu: Treba da ispune ove uslove

Blic pre 3 sata
Novi udarac za Dalas, ponovo se povredio Entoni Dejvis: Baš dugo ga nećemo gledati na parketu!

Novi udarac za Dalas, ponovo se povredio Entoni Dejvis: Baš dugo ga nećemo gledati na parketu!

Telegraf pre 3 sata
Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Olimpijakos ubedljiv u Beogradu (VIDEO)

Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Olimpijakos ubedljiv u Beogradu (VIDEO)

Danas pre 6 sati
Amerika suspendovala vize za 75 zemalja, mediji tvrde da su tu i države Balkana

Amerika suspendovala vize za 75 zemalja, mediji tvrde da su tu i države Balkana

Danas pre 9 sati
Važna pobeda košarkaša Vojvodine u Skoplju

Važna pobeda košarkaša Vojvodine u Skoplju

Radio 021 pre 1 dan

Ključne reči

KošarkaBosnaHrvatskaSlovenijaFMPpoplaveABA ligaaba

Najnovije vesti »

Englez se vratio u Premijer ligu: Konor Galager novi fudbaler Totenhema

Englez se vratio u Premijer ligu: Konor Galager novi fudbaler Totenhema

Kurir pre 1 minut
Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Kurir pre 11 minuta
Taktička obuka izviđača Vojske Srbije u zimskim uslovima

Taktička obuka izviđača Vojske Srbije u zimskim uslovima

Telegraf pre 16 minuta
Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o…

Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o aneksiji tog ostrva

Kurir pre 1 sat
Maroko posle penala savladao Nigeriju i plasirao se u finale

Maroko posle penala savladao Nigeriju i plasirao se u finale

Politika pre 1 sat