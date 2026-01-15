Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Krka - FMP u 15. kolu ABA lige

Košarkaši FMP-a u neobičnom terminu u četvrtak uveče otvaraju 15. kolo regionalne ABA lige, pošto će tada biti gosti Krke u Novom Mestu u dvorani "Leon Štukelj", koja je konačno osposobljena posle velikih poplava koje su se desile letos u ovom gradu u Sloveniji.

Panteri jure poslednji voz za plasman u Top 8 fazu takmičenja, mada će to biti i više nego teško, pošto Igokea ima bolji međusobni skor i dve pobede više od FMP-a. Sa druge strane, FMP do kraja očekuje i meč sa prvoplasiranim Dubaijem, tako da se može reći da Panterima treba čudo kako bi završili među Top 4 na tabeli u Grupi A nakon prvog dela takmičenja. Sudije ovog meča biće Milan Nedović iz Slovenije, Franko Gracin iz Hrvatske, kao i Goran Stojančević iz Bosne i