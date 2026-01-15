Kakvo je ovo sad proleće u Srbiji? Temperatura u jednom gradu dostigla čak 16 stepeni: Neočekivana prognoza!

Kakvo je ovo sad proleće u Srbiji? Temperatura u jednom gradu dostigla čak 16 stepeni: Neočekivana prognoza!

Osetno toplija vazdušna masa sa zapada i sa Mediterana, donela je većem delu Srbiji značajno otopljenje.

Temperature u većem delu Srbije kreću se od 8 do 15 stepeni, u Zaječaru je čak 16, dok Beograd meri 13. Zlatibor meri 6, Sjenica 5, a Kopaonik 0 stepeni. Snežni pokrivač se značajno topi. I dok je veći deo Srbije pod uticajem veoma tople vazdušne mase, u Vojvodini je znatno hladnije i pravo zimsko vreme. Palić i Sombor mere 1, Kikinda 2, Novi Sad, Banatski Karlovac i Sremska Mitrovica 4°C. U Srbiji još u petak relativno toplo vreme, uz temperature do 12 stepeni, u
