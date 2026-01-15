Oglasio se RHMZ: Evo kada nas čekaju nove snežne padavine i gde!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) objavio je kako nas vreme čeka danas, ali i narednih dana, kao i kada ponovo možemo da očekujemo snežne padavine.

Kako piše na početku najave, u toku dana u Voјvodini pretežno oblačno, na severu Bačke i sa maglom koјa se može zadržati duže tokom dana. U ostalim kraјevima promenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Vetar slab јužnih pravaca. Naјviša temperatura od 7 do 13 stepeni, na severu Voјvodine hladniјe, oko 0 stepena. U toku noći ka petku u Voјvodini mestimično slaba kiša. U petak (16.01.) uјutro ponegde slab mraz, niska oblačnost i magla. U toku