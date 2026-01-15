Svi povređeni i porodice žrtava požara u klubu u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 evra

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Svi povređeni i porodice žrtava požara u klubu u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 evra
Sve povređene osobe i porodice poginulih u požaru u novogodišnjoj noći u baru u skijalištu Kran-Montana dobiće po 10.000 franaka (oko 10.740 evra), saopštile su vlasti švajcarskog kantona Vale. "Jednokratni iznos od 10.000 švajcarskih franaka biće obezbeđen za svaku žrtvu koja je hospitalizovana ili preminula", objavile su vlasti ovog švajcarskog kantona, prenosi TF1. U saopštenju se navodi da je ovo hitna jednokratna pomoć žrtvama tragedije u kojoj je poginulo 40
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

(Video) Požar buknuo na auto-putu, vatra guta prikolicu kod Kovilja

(Video) Požar buknuo na auto-putu, vatra guta prikolicu kod Kovilja

Blic pre 4 sati
Šta je ovo?! U Čačku za doček "deca" polivala benzinom most i zapalili ga?! Grozan snimak kruži mrežama

Šta je ovo?! U Čačku za doček "deca" polivala benzinom most i zapalili ga?! Grozan snimak kruži mrežama

Telegraf pre 1 dan
Svi povređeni i porodice žrtava požara u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 evra

Svi povređeni i porodice žrtava požara u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 evra

Euronews pre 5 sati
Svi povređeni i porodice žrtava požara u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 evra

Svi povređeni i porodice žrtava požara u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 evra

Newsmax Balkans pre 5 sati
Povređeni i porodice žrtava požara u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 švajcarskih franaka

Povređeni i porodice žrtava požara u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 švajcarskih franaka

Politika pre 4 sati
Svi povređeni i porodice žrtava požara u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 evra

Svi povređeni i porodice žrtava požara u Švajcarskoj dobijaju po 10.000 evra

Insajder pre 6 sati
Svi povređeni i porodice žrtava požara u Kran-Montani dobiće po 10.000 evra

Svi povređeni i porodice žrtava požara u Kran-Montani dobiće po 10.000 evra

N1 Info pre 6 sati

Ključne reči

Švajcarskapožarkran montana

Najnovije vesti »

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o predlozima Mrdića i ostalim tačkama dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o predlozima Mrdića i ostalim tačkama dnevnog reda

RTV pre 37 minuta
Bez struje delovi 3 opštine u Beogradu: Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Bez struje delovi 3 opštine u Beogradu: Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Blic pre 13 minuta
FBI ušao u kuću novinarke Vašington posta! Evo zbog čega su upali i šta su joj zaplenili

FBI ušao u kuću novinarke Vašington posta! Evo zbog čega su upali i šta su joj zaplenili

Kurir pre 42 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Salcburg na pripremama u Antaliji

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Salcburg na pripremama u Antaliji

Telegraf pre 22 minuta
Premijerom opere "Gulio Cesare in Egitto" biće 26. januara obeležen Dan Madlenijanuma

Premijerom opere "Gulio Cesare in Egitto" biće 26. januara obeležen Dan Madlenijanuma

Telegraf pre 22 minuta