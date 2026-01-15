Đedović sa Sijartom o NIS-u i saradnji Srbije i Mađarske

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Đedović sa Sijartom o NIS-u i saradnji Srbije i Mađarske

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, sa kojim će razgovarati o mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske za NIS, ali i o sveukupnoj saradnji dve zemlje.

Sastanak je počeo oko 10 sati, u Palati Srbija. “Imamo i druge oblasti saradnje, energetika je u pitanju, tako da ćemo nastaviti naše strateške razgovore po tom pitanju”, rekla je Đedović Handanović pre nekoliko dana kada je najavila posetu Sijarta.
