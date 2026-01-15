Saobraćajna nesreća kod Bubanj potoka: Smrtno stradao jedan muškarac

Vreme pre 18 minuta
U nesreći je učestvovalo nekoliko automobila, a jedan muškarac je poginuo, prenosi „Blic”

Jedan muškarac je smrtno stradao, a jedna žena povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na deonici puta kod hotela „1000 ruža” ka Bubanj potoku, piše „Blic”. Nesreća se dogodila u četvrtak (15. januar) oko 6.45 časova u naselju Beli potok, na kružnom putu ka Resniku, prenosi taj list. Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovala četiri putnička vozila. U jednom automobila poginuo je muškarac, dok je u drugom jedna ženska osoba sa povredama
