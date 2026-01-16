Novi, potpuno električni Volvo EX60, automobil sa kojim možete da razgovarate

Auto magazin pre 5 minuta
Novi, potpuno električni Volvo EX60, automobil sa kojim možete da razgovarate

Sa novim i potpuno električnim Volvo EX60 modelom, Volvo Cars predstavlja automobil sa kojim je komunikacija potpuno prirodna...

EX60 je prvi Volvo opremljen Gemini sistemom, novim AI asistentom iz Google-a, koji omogućava istinsko dijaloško iskustvo. Tako kupci mogu da komuniciraju sa automobilom na isti način kao sa čovekom, što EX60, do sada najinteligentniji i tehnološki najnapredniji automobil kompanije, postavlja na potpuno novi nivo. EX60, SUV srednje veličine koji će biti predstavljen za nedelju dana, 21. januara, pun je najsavremenije tehnologije podržane veštačkom inteligencijom,
Toyota Motor Europe zabeležila rekordnu prodaju od 1.229.038 vozila u 2025.

Auto magazin pre 10 sati
Jedan od ovih šest automobila postaće Svetski Auto godine po izboru žena

Auto magazin pre 15 sati
EV2 donosi najbolje od Kije u razred B-SUV

Auto magazin pre 1 dan
Tamnoplava Navy Blue proširuje Mazdinu paletu boja

Auto magazin pre 3 dana
Subaru WRX STI Sport dolazi u limitiranoj seriji - ima pogon na sve točkove i manuelni menjač

Auto magazin pre 2 dana
Obnovljeni Tata Punch za nešto više od 5.300 evra

Auto blog pre 30 minuta
BMW nastavlja s proizvodnjom velikih motora uprkos strožim normama

Auto blog pre 1 sat
Dacia pomoću Bigstera "pravi" hotel za posmatranje zvezda

Auto blog pre 2 sata
Ovo su polovnjaci koje ne treba da kupujete: Imaju previše oštećenja, a popravka ovih automobila košta mnogo

Auto blog pre 4 sati