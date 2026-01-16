Novi, potpuno električni Volvo EX60, automobil sa kojim možete da razgovarate

Sa novim i potpuno električnim Volvo EX60 modelom, Volvo Cars predstavlja automobil sa kojim je komunikacija potpuno prirodna...

EX60 je prvi Volvo opremljen Gemini sistemom, novim AI asistentom iz Google-a, koji omogućava istinsko dijaloško iskustvo. Tako kupci mogu da komuniciraju sa automobilom na isti način kao sa čovekom, što EX60, do sada najinteligentniji i tehnološki najnapredniji automobil kompanije, postavlja na potpuno novi nivo. EX60, SUV srednje veličine koji će biti predstavljen za nedelju dana, 21. januara, pun je najsavremenije tehnologije podržane veštačkom inteligencijom,