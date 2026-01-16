UŽIVO Srbija sigurna pred vaterpolo klasik; "Pravila menjana zbog Mađara"

Vaterpolisti Srbije pobedili su Francusku rezultatom 14:10, u meču grupe E druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu.

Naša selekcija sada ima osam bodova, jedan manje od Mađarske, sa kojom se sastaje u nedelju od 20.30. Francuska ostaje bez bodova, poslednja je u grupi, a naredni meč je očekuje protiv Španije istog dana u 15.30. Najefikasniji kod Srbije bili Radomir Drašović sa tri, odnosno Nikola Jakšić, Nikola Đedović, Strahinja Rašović i Miloš Ćuk sa po dva. Kod Francuske Toma Vernu je postigao četiri, a Roman Marion-Vernu tri pogotka. Egal je viđen na samom početku utakmice