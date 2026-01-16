Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Beta pre 1 sat

Predstavnici novosadskih opozicionih stranaka odali su večeras poštu nekadašnjem lideru Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića, ubijenog na današnji datum pre osam godina. 

Oni su na glavnom gradskom trgu, ispred Gradske kuće ostavili venac, fotografiju sa datumom rođenja i smrti Ivanovića i zapalili sveće.

Nakon toga su održali i minut ćutanja. 

Opozicija je u pozivu navela da je prošlo osam godina od ubistva Olivera Ivanovića, da još uvek nisu pronađeni ni izvršioci ni nalogodavci, što samo "produbljuje nepravdu".

Ivanović je ubijen iz vatrenog oružja ispred sedišta svoje stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice, a zvaničnici i Beograda i Prištine međusobno godinama iznose optužbe o odgovornosti za to ubistvo.

U javnosti je bio prepoznat kao političar koji je zagovarao dijalog i mirno rešavanje sporova, a imao je ugled i među srpskom i među albanskom zajednicom.

Tokom godina koje su prethodile atentatu, više puta je prijavljivao pritiske i pretnje, a 2017. godine njegov automobil je zapaljen.

(Beta, 16.01.2026)

Povezane vesti »

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Nova pre 39 minuta
Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Insajder pre 1 sat
Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

N1 Info pre 1 sat
Brnabić: Priština sabotira istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, i dalje insistiramo na pravdi

Brnabić: Priština sabotira istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, i dalje insistiramo na pravdi

Pravda pre 1 sat
Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Serbian News Media pre 1 sat
Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Radio sto plus pre 1 sat
Đilas: Oliver Ivanović žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno

Đilas: Oliver Ivanović žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Oliver Ivanović

Politika, najnovije vesti »

Samoopredeljenje potrošilo oko milion evra tokom kampanje za lokalne izbore na Kosovu

Samoopredeljenje potrošilo oko milion evra tokom kampanje za lokalne izbore na Kosovu

Danas pre 24 minuta
Šta je zaista govorila Suzana Vasiljević: Kako je Vučić pregovarao o dolasku N1 i Junajted grupe u Srbiju

Šta je zaista govorila Suzana Vasiljević: Kako je Vučić pregovarao o dolasku N1 i Junajted grupe u Srbiju

Blic pre 29 minuta
Na kojim izbornim temama studenti „čiste“ Vučića i SNS sa političke scene?

Na kojim izbornim temama studenti „čiste“ Vučića i SNS sa političke scene?

Danas pre 34 minuta
Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Nova pre 39 minuta
Otezanje sa NIS-om: Kotrljanje ka dnu energetske provalije

Otezanje sa NIS-om: Kotrljanje ka dnu energetske provalije

Vreme pre 24 minuta