Vremenska prognoza za petak, 16. januar: Malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

U Srbiji će ujutru ponegde biti slab mraz, niska oblačnost i magla, dok će u toku dana vreme biti malo hladnije nego u sredu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na severu i istoku zemlje biće oblačno, mestimično sa slabom kišom, u istočnoj Srbiji će biti hladno, povremeno sa slabim snegom, dok se u ostalim predelima očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Duvaće slab vetar, koji će posle podne i uveče preći u umeren i jak, posebno u košavskom području. Najniža temperatura biće od minus pet do četiri stepena, najviša od četiri do deset, a na severu i u Negotinskoj Krajini od jedan do tri.

U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo vreme. Duvaće slab do umeren vetar, koji će krajem dana biti u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus jedan do četiri stepena, a najviša od sedam do devet.

Očekivane meteorološke prilike će povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su umor i neraspoloženje.