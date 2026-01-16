ZLF o profesorki Kleut: Politički revanšizam nad znanjem i odmazda zbog kritike vlasti

Beta pre 1 sat

Opozicioni Zeleno-levi front (ZLF) je ocenio da je slučaj profesorke Univerziteta u Novom Sadu Jelene Kleut politički revanšizam i odmazda zbog kritike vlasti.

Prošireni Senat Univerziteta u Novom Sadu je u četvrtak odlučio da odbije žalbu vanredne profesorke Jelene Kleut na odluku redovnog sastava Senata da je ne izabere za redovnu profesorku, čime je ostala bez posla na Filozofskom fakultetu gde je od 2009. bila asistentkinja, a od 2020. vanredna profesorka.

"Nema sumnje da se ne radi o akademskim, već isključivo o političkim razlozima da se Kleut eliminiše sa Univerziteta, naročito imajući u vidu da je ona prethodno izabrana za redovnu profesorku na Izbornom veću Filozofskog fakulteta i Stručnom veću Univerziteta u Novom Sadu", naveo je ZLF.

Senat međutom nije potvrdio tu odluku iako je, navodi ZLF, Kleut ispunila zakonske uslove i sve akademske standarde, te njen slučaj pokazuje kako se pravila o izboru u zvanje menjaju u toku procesa izbora.

"Za svako društvo koje želi da bude slobodno, autonomija univerziteta je od izuzetne važnosti. Odmazda nad Jelenom Kleut je odmazda nad svima koji slobodne misle. Zato je i odbrana Jelene Kleut odbrana slobodnog univerziteta i nauke od uzurpacije i diktature koja nam preti", ukazao je ZLF.

(Beta, 16.01.2026)

Povezane vesti »

Građani, profesori i studenti odali počast nastradalima na novosadskoj Železničkoj stanici i potom zalepili umrlice na zgradi…

Građani, profesori i studenti odali počast nastradalima na novosadskoj Železničkoj stanici i potom zalepili umrlice na zgradi Rektorata

Insajder pre 26 minuta
Protest ispred Rektorata u Novom Sadu: „Univerzitet podlegao institucionalnom nasilju“

Protest ispred Rektorata u Novom Sadu: „Univerzitet podlegao institucionalnom nasilju“

Nedeljnik pre 21 minuta
Politički obračun sa Jelenom Kleut: Omiljena profesorka ostala bez posla pošto je bila najglasnija u odbrani studenata

Politički obračun sa Jelenom Kleut: Omiljena profesorka ostala bez posla pošto je bila najglasnija u odbrani studenata

Cenzolovka pre 56 minuta
Protestni skup ispred Rektorata u Novom Sadu

Protestni skup ispred Rektorata u Novom Sadu

N1 Info pre 56 minuta
ANEM o slučaju Jelene Kleut: Pojačava se represija na univerzitetima i profesorima novinarstva

ANEM o slučaju Jelene Kleut: Pojačava se represija na univerzitetima i profesorima novinarstva

N1 Info pre 1 sat
Koalicija za slobodu medija: Solidarnost sa Jelenom Kleut – gušenje slobode izražavanja i udar na obrazovanje budućih novinara…

Koalicija za slobodu medija: Solidarnost sa Jelenom Kleut – gušenje slobode izražavanja i udar na obrazovanje budućih novinara

Glas Šumadije pre 51 minuta
Grupa profesora i studenata zalepila umrlice za Univerzitet u Novom Sadu: Ćutali su minut duže

Grupa profesora i studenata zalepila umrlice za Univerzitet u Novom Sadu: Ćutali su minut duže

Nova pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSenat

Vojvodina, najnovije vesti »

Građani, profesori i studenti odali počast nastradalima na novosadskoj Železničkoj stanici i potom zalepili umrlice na zgradi…

Građani, profesori i studenti odali počast nastradalima na novosadskoj Železničkoj stanici i potom zalepili umrlice na zgradi Rektorata

Insajder pre 26 minuta
Protest ispred Rektorata u Novom Sadu: „Univerzitet podlegao institucionalnom nasilju“

Protest ispred Rektorata u Novom Sadu: „Univerzitet podlegao institucionalnom nasilju“

Nedeljnik pre 21 minuta
Zaletanje u ljude tokom odavanja počasti u Novom Sadu

Zaletanje u ljude tokom odavanja počasti u Novom Sadu

Radio 021 pre 31 minuta
Incident tokom 16 minuta tišine: Autobus “Bečej prevoza” prošao kroz raskrsnicu

Incident tokom 16 minuta tišine: Autobus “Bečej prevoza” prošao kroz raskrsnicu

Luftika pre 1 minut
Najbolje kobasice, kulen, čvarci! Sremska kobasicijada u Šidu! Prijave i rezervacije su u toku

Najbolje kobasice, kulen, čvarci! Sremska kobasicijada u Šidu! Prijave i rezervacije su u toku

Dnevnik pre 31 minuta