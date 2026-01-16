(Foto) Čudo kod Ćuprije! Zabeležen prizor koji je šokirao meštane: Pljušte komentari na društvenim mrežama

U Jovcu kod Ćuprije, usred zime, pojavile su se prve visibabe Reakcije korisnika interneta bile su pune entuzijazma i lepih komentara Iako je januar i sneg još pokriva većinu Srbije, u selu Jovac kod Ćuprije dogodilo se malo čudo prirode.

U jednoj bašti iz zemlje su, uprkos hladnoći nikle prve visibabe – simbol dolaska proleća. Fotografija koja je nastala danas, brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala opšte oduševljenje. Ispod fotografije na Fejsbuku nizalo se pregršt lepih komentara. "Jedva čekam proleće!" "Prelepe visibabe." "Ta lepota može samo u Jovcu, mom rodnom mestu." Neobičan prizor kod Ćuprije je dokaz ili da priroda uvek ima nova iznenađenja ili da su klimatske promene toliko
