Pokušao da iznudi pare poznaniku: Uhapšen muškarac (41) iz Kraljeva, žrtvi čak pretio i nožem!

Blic pre 33 minuta
Pokušao da iznudi pare poznaniku: Uhapšen muškarac (41) iz Kraljeva, žrtvi čak pretio i nožem!

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati Protiv njega je podneta krivična prijava i postojaće na sudu V.

N. (41) uhapšen je u Kraljevu zbog sumnje da je pokušao da iznudi novac sugrađaninu više puta, a navodno mu je jednom čak i pretio nožem. Kraljevačka policija uhapsila je V.N. (41) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju. Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, od Kraljevčanina (55) u više navrata, uz upotrebu sile, a u jednom slučaju i uz pretnju nožem, pokušao da iznudi veću sumu novca. Osumnjičenom je određeno
