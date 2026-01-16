"To će biti Trampov kraj" Republikanski kongresmen udario na lidera Amerike: "Bilo kakva vojna akcija SAD na Grenlandu značila bi..."

Don Bejkon, republikanski kongresmen iz Nebraske, izrazio je zabrinutost zbog izjava koje je predsednik Donald Tramp davao o Grenlandu Bejkon veruje da su Trampove izjave deo pregovaračke taktike, ali naglašava da pretnje saveznicima nisu pravi pristup Republikanski kongresmen iz Nebraske Don Bejkon izjavio je da bi bilo kakva američka vojna akcija na Grenlandu značila kraj drugog mandata predsednika Donalda Trampa. Govoreći novinarima u Kongresu, Bejkon je rekao
Donald Tramp

