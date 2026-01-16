Trampov kandidat za ambasadora Islanda gurnuo prst u oko Grenlandu, pa usledio skandal: Reagovalo ministarstvo, pa usledilo izvinjenje

Islanđani su pokrenuli peticiju protiv Longovog imenovanja, tražeći nominaciju sa više poštovanja prema zemlji.

Komentar dolazi u kontekstu pojačanih tenzija oko Grenlanda, uz reakcije Danske i međunarodne zajednice. Rejkjavik je zabrinut zbog rastućih teritorijalnih ambicija Amerike, nakon što se kandidat predsednika Donalda Trampa za ambasadora na Islandu, Bili Long, našalio u Vašingtonu da ce ta zemlja biti 52. američka država i da će on biti njen guverner, piše danas Politiko. "Ministarstvo spoljnih poslova kontaktiralo je ambasadu SAD na Islandu kako bi proverilo