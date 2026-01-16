Trampov kandidat za ambasadora Islanda gurnuo prst u oko Grenlandu, pa usledio skandal: Reagovalo ministarstvo, pa usledilo izvinjenje

Blic pre 5 minuta
Trampov kandidat za ambasadora Islanda gurnuo prst u oko Grenlandu, pa usledio skandal: Reagovalo ministarstvo, pa usledilo…

Islanđani su pokrenuli peticiju protiv Longovog imenovanja, tražeći nominaciju sa više poštovanja prema zemlji.

Komentar dolazi u kontekstu pojačanih tenzija oko Grenlanda, uz reakcije Danske i međunarodne zajednice. Rejkjavik je zabrinut zbog rastućih teritorijalnih ambicija Amerike, nakon što se kandidat predsednika Donalda Trampa za ambasadora na Islandu, Bili Long, našalio u Vašingtonu da ce ta zemlja biti 52. američka država i da će on biti njen guverner, piše danas Politiko. "Ministarstvo spoljnih poslova kontaktiralo je ambasadu SAD na Islandu kako bi proverilo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Island kao 52. država SAD? Neslana šala Trampovog kandidata za ambasadora izazvala uzbunu

Island kao 52. država SAD? Neslana šala Trampovog kandidata za ambasadora izazvala uzbunu

Telegraf pre 10 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za petak, 16. januar: Malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Vremenska prognoza za petak, 16. januar: Malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Beta pre 11 minuta
Trampov kandidat za ambasadora Islanda gurnuo prst u oko Grenlandu, pa usledio skandal: Reagovalo ministarstvo, pa usledilo…

Trampov kandidat za ambasadora Islanda gurnuo prst u oko Grenlandu, pa usledio skandal: Reagovalo ministarstvo, pa usledilo izvinjenje

Blic pre 5 minuta
Oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 10 stepeni

Oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 10 stepeni

RTV pre 31 minuta
"Nije naročito pametan lopov" krenuo da pljačka, pa razotkrio celu grupu, od šoka se oglasila i policija (video)

"Nije naročito pametan lopov" krenuo da pljačka, pa razotkrio celu grupu, od šoka se oglasila i policija (video)

Blic pre 0 minuta
Fon der Lajen: Arktik je ključan za EU – ulaganja i bezbednost u fokusu

Fon der Lajen: Arktik je ključan za EU – ulaganja i bezbednost u fokusu

Danas pre 6 minuta