Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića, u Kosovskoj Mitrovici, oglasile se i stranke i aktivisti

Danas pre 35 minuta  |  Beta/Danas Online
Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića, u Kosovskoj Mitrovici, oglasile se i stranke i aktivisti

Delegacija Demokratske stranke (DS), koju su činili predsednik stranke Srđan Milivojević i članovi Predsedništva Biljana Stojković i Nebojša Zelenović, položila je danas venac u Kosovskoj Mitrovici na mestu ubistva Olivera Ivanovića. „Nalazimo se na strašnom mestu gde je nastala politika krvavih šaka i ; uzela svoj danak.

Nalazimo se na mestu koje vapije za pravdom“, rekao je Milivojević, povodom osme godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Naglasio je da je „Oliver Ivanović ubijen zato što se zalagao za ideju zajedništva, slobode, istine i pravde“. Oliver Ivanović je ubijen jer se zalagao za zajedništvo, slobodu i pravdu. Nalogodavci i inspiratori su poznati, ali pravda ne funkcioniše. U Srbiji neće biti pravde ni za jednog čoveka dok ne bude pravde za Olivera Ivanovića.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Manojlović: Oliver Ivanović je prva žrtva Briselskog sporazuma, odgovornost Beograda, Prištine i međunarodne zajednice

Manojlović: Oliver Ivanović je prva žrtva Briselskog sporazuma, odgovornost Beograda, Prištine i međunarodne zajednice

N1 Info pre 40 minuta
Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića

Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića

N1 Info pre 34 minuta
Vučić o ubistvu Olivera Ivanovića: Priština radila sve na tome da optuži Beograd, nisu uspeli

Vučić o ubistvu Olivera Ivanovića: Priština radila sve na tome da optuži Beograd, nisu uspeli

N1 Info pre 24 minuta
"Nije se dalo, Olje moj", sestra Olivera Ivanovića povodom godišnjice njegovog ubistva: Izdaja bezdušnih ne trpi praštanje…

"Nije se dalo, Olje moj", sestra Olivera Ivanovića povodom godišnjice njegovog ubistva: Izdaja bezdušnih ne trpi praštanje, ali dočekaćemo

Blic pre 35 minuta
Paljenje sveća Oliveru Ivanoviću večeras na Trgu slobode: Osam godina od ubistva

Paljenje sveća Oliveru Ivanoviću večeras na Trgu slobode: Osam godina od ubistva

Radio 021 pre 25 minuta
Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića – odata pošta na mestu zločina, pomen u Hramu Svetog Save

Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića – odata pošta na mestu zločina, pomen u Hramu Svetog Save

RTS pre 1 sat
Vučić: Priština krije istinu

Vučić: Priština krije istinu

Vesti online pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

DSDemokratska strankaKosovska MitrovicaOliver IvanovićNebojša ZelenovićBiljana Stojković

Politika, najnovije vesti »

Ovo su četiri scenarija za Grenland! Prvi Tramp stalno pominje, ali bi poslednji mogao da otkrije pravi cilj Amerike koji ima…

Ovo su četiri scenarija za Grenland! Prvi Tramp stalno pominje, ali bi poslednji mogao da otkrije pravi cilj Amerike koji ima veze sa Rusijom (foto)

Kurir pre 0 minuta
Đurić razgovarao sa Sorensenom o nastavku dijaloga i pravima Srba na Kosovu

Đurić razgovarao sa Sorensenom o nastavku dijaloga i pravima Srba na Kosovu

Insajder pre 4 minuta
Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića

Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića

N1 Info pre 34 minuta
Manojlović: Oliver Ivanović je prva žrtva Briselskog sporazuma, odgovornost Beograda, Prištine i međunarodne zajednice

Manojlović: Oliver Ivanović je prva žrtva Briselskog sporazuma, odgovornost Beograda, Prištine i međunarodne zajednice

N1 Info pre 40 minuta
Vučić pozvao na obnovu procesa izbora članova Saveta REM-a

Vučić pozvao na obnovu procesa izbora članova Saveta REM-a

Insajder pre 59 minuta