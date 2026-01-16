Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića, u Kosovskoj Mitrovici, oglasile se i stranke i aktivisti

Delegacija Demokratske stranke (DS), koju su činili predsednik stranke Srđan Milivojević i članovi Predsedništva Biljana Stojković i Nebojša Zelenović, položila je danas venac u Kosovskoj Mitrovici na mestu ubistva Olivera Ivanovića. „Nalazimo se na strašnom mestu gde je nastala politika krvavih šaka i ; uzela svoj danak.

Nalazimo se na mestu koje vapije za pravdom“, rekao je Milivojević, povodom osme godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Naglasio je da je „Oliver Ivanović ubijen zato što se zalagao za ideju zajedništva, slobode, istine i pravde“. Oliver Ivanović je ubijen jer se zalagao za zajedništvo, slobodu i pravdu. Nalogodavci i inspiratori su poznati, ali pravda ne funkcioniše. U Srbiji neće biti pravde ni za jednog čoveka dok ne bude pravde za Olivera Ivanovića.