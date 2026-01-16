Đilas na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića: Pravda mora biti zadovoljena

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas, na osmu godišnjicu od ubistva lidera Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića, da je on žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno.

Đilas je naveo da su „režimski mediji“ u Srbiji stvorili atmosferu u kojoj je doneta odluka o ubistvu Ivanovića. „Medijska priprema za ovaj zločin bila je pažljivo orkestrirana u režimskim medijima u Srbiji, koji su kroz kontinuiranu kampanju demonizovali Olivera Ivanovića. Emisije, spotovi i tekstovi koji su ga prikazivali kao legitimnu ‘metu’ stvorili su atmosferu u kojoj je doneta odluka o njegovom ubistvu“, kazao je Đilas. Dodao je da je Ivanovićev jedini greh