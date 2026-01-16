Vlada češkog tajkuna Andreja Babiša dobila poverenje parlamenta

Danas pre 3 sata  |  Beta
Vlada češkog tajkuna Andreja Babiša dobila poverenje parlamenta

Posle rekordno duge i žučne rasprave započete 13. januara, nova koaliciona vlada populista na čelu sa milijarderom Andrejom Babišom i radikalnih nacionalista i evroskeptičnim konzervativcima dobila je kako se i očekivalo poverenje parlamenta.

Za poverenje vladi glasalo je svih 108 poslanika koalicije Babišove Akcije nezadovoljnih gradjana (ANO), radikala iz stranke Sloboda i direktna demokratija (SPD) i evroskeptika Motoristi sebi. Protiv je bila opozicija, 91 poslanik stranaka desnog centra, uz jednog odsutnog, javila je nacionalna novinska agencija ČTK. Babiš je tražio poverenje za vladu koja će kako je obećao Češku učiniti najboljim mestom za život na celoj planeti, a za vladu će na prvom mestu biti
