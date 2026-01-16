Vučić nakon sastanka sa francuskim ministrom spoljnih poslova: "Dobro je imati iskrenog prijatelja koji podržava Srbiju"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Susret, održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, protekao je u veoma konstruktivnoj atmosferi, a nakon razgovora potpisana su dva važna dokumenta. Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali i ministar Baro potpisali su Zajedničku izjavu o projektu beogradskog metroa, kao i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora „Veliko Selo – faza I“, koji će omogućiti efikasnije sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda