Policija u Aranđelovcu uhapsila mladića na koga se sumnja da je udario pešaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu, operativnim radom, identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, uhapsili M.

P. (1992) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Sumnja se da je on 11. januara, oko 21.30 časova, u Aranđelovcu upravljajući „seatom“ udario četrdesetdevetogodišnjeg pešaka, nakon čega je pobegao. Povređeni pešak je zadobio teške telesne povrede opasne po život i prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar u