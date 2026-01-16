Policija u Kragujevcu uhapsila muškarca zbog sumnje da je iz crkve ukrao novac

Glas Šumadije pre 45 minuta  |  Nikoleta Jošović
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu navode da su rasvetlili tešku krađu i uhapsili B.

M. (1989) iz okoline Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. On se sumnjiči da je 13. januara iz crkve Svetog apostola Tome u Kragujevcu ukrao oko 40.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
