Bolnica u Čačku: Jedna osoba preminula, šest povređeno u lančanom sudaru ispred tunela Munjino brdo

Jedna osoba je preminula, a šest je povređeno u današnjem lančanom sudaru na auto-putu, ispred tunela Munjino brdo kod Lučana, saopštila je čačanska bolnica.

U saopštenju piše da je pet povređenih zadržano na bolničkom lečenju. Navodi se da je muškarac (57), koji je zadobio teške povrede u sudaru više automobila, primljen u bolnicu u teškom stanju i posle reanimacije u Jedinici intezivne nege je preminuo. U saopštenju Bolnice se navodi da su dve žene od 52 i 57 godina zadobile povrede grudnog koša i da su primljene na odeljenje hirurgije. Tri muškarca, starosti 28, 39 i 48 godina, posle pregleda primljena su takođe na